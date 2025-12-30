Salevere Salumäel süttib 1300 küünalt

Kuula artiklit, 1 minutit ja 2 sekundit

Küünlaring. Foto: Kaarel Kaisel

Matsalu rahvuspargis asuval Salevere salumäel süütavad kohalikud elanikud aasta viimasel õhtul 1300 küünalt, et vana aasta ära saata ja uus vastu võtta.

Küünaldega ääristatakse rada silmaallikale, süüdatakse lõkked ja raja serva ning lõppu moodustatakse põlevatest küünaldest kujundid. Salevere küla elanik Kertu Saviots ütles, et Hiina kalendri järgi saabuva tulihobuse aasta puhuks moodustatakse küünaldest seekord hobuse kujund.

Mullu moodustati k