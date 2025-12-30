Päästeamet tuletab meelde: tähista aastavahetust turvaliselt

Kuula artiklit, 2 minutit ja 5 sekundit 0:00 / 2:5

Iga aastavahetus toob päästjatele ja meedikutele kahjuks üha enam väljakutseid, kus ilutulestiku valesti kasutamisel on saanud viga inimene või kahjustunud vara.

Sel aastal on päästjatel tulnud pürotehnika plahvatuse järel väljakutsetele sõita 46 korral. Neist viiel korral on viga saanud inimene. Viimane traagiline juhtum jääb detsembrisse, kus 11-aastane laps jäi tulevärgi valesti kasutamise järel ilma sõrmeotsast. Mullu oli pürotehnika plahvatusega seotud väljakutseid üle kahe korra vähem ehk 20 ning aasta enne seda 9.

„Iga vale liigutus võib muuta sinu pidupäeva õnnetuseks. Väljakutsete arv on viimastel aastatel sagenenud ja see teeb murelikuks,“ ütles peadirektori asetäitja Viktor Saaremets. „Õnnetus on välditav, kui oleme ettevaatlikud ning järgime ohutusreegleid. Panen südamele, et pürotehnika on alati ohtlik ja tagajärjed võivad olla väga traagilised.“

Artikkel jätkub peale reklaami

Kuidas võtta uus aasta turvaliselt vastu:

Osta ilutulestik ainult usaldusväärsest müügikohast. Toote pakend peab olema terve, CE-märgistusega ja kasutusjuhendiga.

Uuri alati pürotehnika kasutusjuhendit ja käitu vastavalt sellele.

Ära anna pürotehnikat lastele ega kasuta seda alkoholijoobes olles. Ole julge ja sekku, kui keegi plaanib paugutada joobes olles.

Süütamiseks vali ohutu koht, kaugel hoonetest ja sõidukitest. Rakett suuna ohutus suunas.

Ilutulestik tuleb tulekindlal alusel kindlalt fikseerida, et see pärast süütamist kõrvale ei kalduks

Süütamisel hoia distantsi. Ära kummardu toote kohale ja tagane kohe. Kui rakett ei tööta, oota vähemalt 15 minutit enne, kui selle juurde uuesti lähed.

Korista enda järel. Veendu, et kasutatud pürotehnika on jahtunud ja kustunud enne, kui viskad selle prügikasti.

Signaalrakette ära kasuta ilutulestikuna. Need on mõeldud hädaolukordadeks.

Päästeamet kutsub üles järgima pürotehnika kasutamisel ohutusnõudeid, hoolima ümbritsevatest inimestest, loomadest ja keskkonnast.