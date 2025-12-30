LOETUIMAD LOOD 2025: Suurt osa Haapsalust ähvardab üleujutus

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 19. juulil ilmunud lugu „Suurt osa Haapsalust ähvardab üleujutus”.

Üleujutuse korral jääb Haapsalu promenaad vee alla. Foto: Malle-Liisa Raigla

Kliimaministeeriumi üleujutuste kaardi järgi on kord kümne aasta jooksul Läänemaal veetase 1,8 meetrit, mis toob kaasa suure üleujutuse.

Kaardi järgi on suur üleujutusoht Paralepast Herjavani, aga ka vesi lõikaks kord kümne aasta jooksul läbi maismaaühenduse Noarootsiga ja jätaks vee alla suure osa Matsalu rahvuspargist.

Haapsalus jääb kord kümne aasta jooksul kaardi järgi vee alla promenaad, kogu väikese viigi ümbrus ja rannik. Uuemõisas ja Herjavas ulatub üleujutusala kohati Tallinna maanteeni.

Ministeerium on määratlenud üleujutusalad lisaks kümne aasta vaatele ka 50, 100 ja 1000 aasta vaates. Kord tuhande aasta jooksul ületab veetase kaardi järgi 2,95 meetri piiri ja vee alla jääb kogu Paralepa piirkond Valgeväljani välja.

Kliimaministeerium