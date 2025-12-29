LOETUIMAD LOOD 2025: Herjava avarii põhjustaja võib vangi minna

Lääne Elu avaldab uuesti 2025. aastal enim loetud lood. Üheks nendest on 9. jaanuaril ilmunud lugu „Herjava avarii põhjustaja võib vangi minna”.

Foto politsei- ja piirivalveamet

Jõululaupäeva eel Herjavas noore inimese elu võtnud raske liiklusõnnetuse uurimiseks algatas Lääne ringkonnaprokuratuur kriminaalmenetluse paragrahvi alusel, mis näeb ühe karistusena ette vangistuse.

Menetlust alustati liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumist käsitleva paragrahvi alusel. Raskendav asjaolu on kuriteo toimepanek joobeseisundis ja sellisel puhul võib süüdistatavat oodata 3–12aastane vangistus. Tingimisi karistust seadus selle kuriteo puhul kohaldada ei luba.

Lääne ringkonnaprokuratuuri nõuniku Lisanna Männilaane sõnul on liiklusõnnetuse uurimisel praeguseks sündmuskohal fikseeritud jäljed ning tellitud või tellimisel mitu ekspertiisi, mis aitavad välja selgitada sündmuse asjaolud. Lisaks kuulab politsei üle sündmusega seotud pooled ja tunnistajad.

Raske liiklusõnnet