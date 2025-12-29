Kuula artiklit, 0 minutit ja 42 sekundit
Koongas põles kortermaja kommunikatsioonišaht. Foto: päästeamet
25. detsembril kell 15.50 teatati häirekeskusele, et Lääneranna vallas Koonga külas põleb kolmekorruselise kortermaja kommunikatsioonišaht. Põlengu käigus said kannatada maja kõik korrused.
Tõenäoliselt elektriboileri rikkest alguse saanud tulekahju levis mööda šahti pööningule ja omakorda ka alla keldrikorruseni.
