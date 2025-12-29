Ligi poolsada majapidamist on veel elektrita

Kuula artiklit, 0 minutit ja 44 sekundit 0:00 / 0:44

Esmaspäeva hommikuse seisuga oli Elektrilevi katkestuste kaardi järgi Läänemaal 44 majapidamist, mis pole pärast laupäevast tormi elektrit tagasi saanud.

Kõige rohkem vooluta majapidamisi on Martna, Suure-Lähtru ja Kirna vahele jääval alal, kuid elektrita on ka majapidamisi Haeskas, Üsses, Koelas ja Rannakülas. Mõnel pool on Elektrilevi lubanud voolu tagasi tuua pisut pärast keskpäeva, mõne piirkonna puhul on veel rikke kõrvaldamise aeg teadmata.

Pühapäeva hommikul oli Läänemaal elektrita paarsada majapidamist. Suuremal osal on elektriühendus taastatud. Praegu on aktiivseid rikkelisi katkestusi Läänemaal kokku viis, millest on mõjutatud 44 majapidamist.

