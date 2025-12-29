Torm jätkub täna

Kuula artiklit, 1 minutit ja 7 sekundit 0:00 / 1:7

Keskkonnaagentuuri ilmateenistus andis Läänemaale tugeva tuule ja jäite ohu tõttu teise taseme ilmahoiatuse.

Hoiatuse järgi puhub täna loodetuul puhanguti 15 m/s, rannikul puhanguti 22-25 m/s. Lisaks tugevale tuulele on täna päeva teedel suur libeduseoht.

Teine tase tähendab, et ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Tuleb olla väga tähelepanelik ja jälgida pidevalt ilmaprognoosi ja olla teadlik riskidest, mis võivad olla vältimatud.

Keskkonnaagentuur andis sotsiaalmeedias teada, et tänasest aasta lõpuni sajab mitmel pool üle Eesti lund ja paiguti on sadu tugev.

Põhja poolt lisandub külma õhku ja sooja merevee kohal arenevad rünksajupilved, mis liiguvad rannikule ja sealt edasi sügavamale sisemaale. Mõnel pool võib maha sadada üle 25 cm lund, suurem on tõenäosus nii suurteks kogusteks Ida-Eestis. Läänemerel ja Lääne-Eesti saartel on täna ja homme väike äikesevõimalus.

Prognoosi järgi sajab Läänemaal maha paar sentimeetrit lund.