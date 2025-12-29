Läänemaa JK duubel sai aastalõputurniiril kolmanda koha

Kuula artiklit, 1 minutit ja 27 sekundit
Läänemaa jalgpalliklubi duubelmeeskond sai aastaloputurniiril 3. koha. Foto: jalgpall.ee
Kalevi spordihoones 26. detsembril peetud aastalõputurniiri III liigade esimesel turniiril tulid Läänemaa jalgpallurid kolmandaks.
Meeskonnad olid jagatud kahte kuueliikmelisse alagruppi. Poolfinaali pääsesid edasi mõlema alagrupi kaks parimat. Nende seas B alagrupis tabelis kolme võidu, ühe viigi ja ühe kaotusega teiseks tulnud Läänemaa, kel õnnestus turniiril alistada III liiga põhja-lääne tsooni liiga võitnud Rummu Dünamo, keda 2025. hooajal ainsana võita ei suudetud.
Poolfinaalis tul
