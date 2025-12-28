55 Läänemaa majapidamist oli pühapäeva õhtul endiselt elektrita

Foto: Juhan Hepner

Pühapäeva õhtu kella 21.11 seisuga oli Elektrilevi katkestuste kaardi järgi Läänemaal 55 majapidamist, mis pole pärast laupäevast tormi elektrit tagasi saanud.

Suuremal hulgal on kaardi järgi majapidamisi vooluta Kokre, Kirna, Suure-Lähtru ja Niinja vahelisel alal. Lisaks on üks väiksem rike Koelas ja teine Rannakülas.

Kokre, Kirna, Suure-Lähtru ja Niinja kandis peaks prognoosi kohaselt elekter pühapäeva õhtul tagasi tulema, kuid Koela ja Rannküla rikke puhul on rikke kõrvaldamise aeg teadmata.

Kõige enam rikkeid Eestis oli pühapäeva õhtuse seisuga Harjumaal, kus elektrita oli veel üle 19