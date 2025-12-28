Selgus Läänemaa 2025. aasta rahvaliiga jalgpalli meisternaiskond

Kuula artiklit, 1 minutit ja 8 sekundit

Uuemõisa jalgpallihallis selgus Läänemaa rahvaliiga parim naiskond.

Meistritiitlit tuli nõudma neli tiimi. Turniiri käigus kohtusid kõik võistkonnad omavahel. Täiseduga läbis turniiri ja tuli meistriks võistkond Läänekad. Järgnesid tiim Naisteraffad ja Läänemaa JK noored.

Suurimaks väravakütiks oli Nele Kalling, kes lõi kokku 6 väravat ja parimaks väravavahiks tunnistati Kersti Riil.

Naiskondade koosseisud:

Läänekad: Anastassia Molkova, Kristina Ivaškiva, Kersti Riil, Kätlin Luur, Merilin Korpe, Mette Mirja Moumets, Nele Kalling ja Riina Kopti

Naisteraffad: Karen Loorens, Maili Kõrgemägi, Jaana Koplimaa, Elen Kuli, Meline Sirkel,