Epeenaiskond on Eesti aasta võistkond

Epeenaiskond. Foto: Luca Pagliaricci/BizziTeam

Pühapäeva õhtul Tallinnas Alexela kontserdimajas peetud iga-aastasel spordiaasta tähtede auhinnagalal kuulutati aasta võistkonnaks Eesti epeenaiskond koosseisus Katrina Lehis, Nelli Differt, Julia Beljajeva ja Irina Embrich.

Epeenaiskond sai Euroopa meistrivõistlustel neljanda ja maailmameistrivõistlustel kuuenda koha ning tuli Marrakeshi MK-etapil teiseks ja võitis Vancouveri MK-etapi, kus võisteldi kolmeliikmelises koosseisus.

"Aitäh kõigile, kes te hääletasite meie poolt. Meil on olnud väga hea aasta. Teeme ka täna selle nimel tööd, et järgmine aasta oleks vähe