Lehis ja Priinits olid MK-etapil parimad eestlased

Katrina Lehis . Foto: Eva Pavía / Bizzi Team/ FIE
Prantsusmaal peetud naiste maailmakarikaetapil oli Eesti parim viienda koha saanud Katrina Lehis.
64 hulgas alistas Lehis 15:10 Poola võistleja Magdalena Pawlowska ja 32 hulgas ameeriklanna Anna van Brummeni. 16 hulgas oli Lehis 15:7 parem Honhkongi vehklejast Kaylin Sin Yan Hsiehist.
Veerandfinaalis pidi aga Lehis tunnistama hilisema hõbeda, ameeriklanna Husisian Hadley paremust 12:15
En Garde vehkleja Julia Trynova sai samal võistlusel 310 võistleja konkurentsis 97. koha.
Naiskonnavõistlusel sai Eesti võistkond, kuhu peale Lehise kuulusid Irina Embrich, Julia Beljajeva ja Veronika Zuikova, üheksanda koha.
Mehed võistlesid Šveitsis, Bernis, kus En
