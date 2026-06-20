Lõpetajad astuvad ellu: „Praegu on aeg unistada!”

Michelle Hanga (vasakult), Diana Vahtra, Annabel Oruste ja Ron Rääli panevad gümnaasiumiukse enda järel kinni ja alustavad elus uut peatükki. Maria Mai Siimut

Läänemaa ühisgümnaasiumi abiturientide tänase lõpuaktuse eel õnnestus kinni püüda neli lõpetajat ja pärida neilt, mis saab edasi.

Suvevaheaja meeleolu on õhus, kuid jutt keerleb juba tuleviku ümber, riivates aeg-ajalt ka olevikku ja minevikku. Abituriendid kergitavad viivuks saladuseloori ja räägivad oma unistustest, erialavalikust ning sellest, missuguse jälje on Läänemaa ühisgümnaasium nende ellu jätnud.

Michelle Hanga – tulihingeline filmifanaatik

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Jutulõnga harutab mõtlikul ilmel lahti Michelle Hanga, kes valib sõnu kaalutletult ja ettevaatlikult, kerge teadmatus kuklas kripeldamas. Kõik uksed on valla. Kindlustunne on kui vesiliiv, mis kõige ootamatumal hetkel võib jalge alt kaduda ja endasse neelata.

„Kandideerisin Tallinna ülikooli Balti filmi- ja meediainstituuti filmikunsti erialale. Viimasel aastal olen palju filmiga tegelenud,” üt