Lääne Elu õlletest: „Pole kõige hullem”

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Lääne Elu toimetuse liikmed mekkisid alkovaba õlu ettevaatliku optimismiga. Foto Malle-Liisa Raigla

Jaanipühade osaks on ikka olnud õlu. Alkohol on aga tervisele kahjulik ega sobi ka autojuhile. Seetõtt otsustas Lääne Elu toimetus proovida, millise alkoholivaba õlu järele poeriiulil kätt sirutada tasub.

Seitse Lääne Elu toimetuse liiget istusid, paber ja pliiats hinnete andmiseks näpus, ümber laua ja mekkisid pimetestis klaasidest märjukest, mida peatoimetaja kõrvaltoas neile valamas käis. Kõrvaltoas sellepärast, et õllesordi nimi arvamust ei mõjutaks. „Järgmisena tuleb purgiõlu,” mainis keegi ootusärevuses, sest läbi seina oli kosta purgi avamise iseloomulikku häält.

Mekkijatele pakuti õlleklaaside kergitamise vahele juustupalu. See tekitas alguses omajagu elevust. „Näe, üks juustupakk on kummis. Seda on soojas hoitud!” kõlas hüüatus. „Ei ole soojas olnud. See on tagurpidi vaakum,” kõlas selgitus. Kuigi