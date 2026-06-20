Regilaulja salvestas fääri pillimeistriga Haapsalus plaadi

Johannes Ahun, Frida Ingesdatter ja Marion Selgall said Jaani kirikus salvestada vaid hilisõhtul. Foto Kaire Reiljan

Kolmel õhtul kõlas Haapsalu Jaani ja toomkirikus soome-ugri ja põhjamaade rahvamuusika, sest duo Näkken salvestas seal oma esimese plaadi materjali.

Kolmapäeva pärastlõunal olid Haapsalu Jaani kiriku altari ees üles seatud mikrofonid ning muusikust helimees Johannes Ahun asjatas heli salvestava arvuti taga. Salvestust küll parasjagu ei toimunud, sest tänavamüra ei lasknud muusikutel seda enne õhtut teha. „Eile alustasime kell 22 ja töötasime kella kaheni,” ütles duo laulja Marion Selgall kolmapäeval. Neljapäeva õhtul kolisid muusikud toomkirikusse, et seal tööle hakata.

Poolteist aastat tagasi loodud duo Näkken ühendab eestlasest regilauljat Marion Selgalli ning fääri juurtega norra pillimeistrit ja muusikut Frida F. Ingesdatterit. Kui Selgall toob rahvamuusikakooslusse soome-ugri teema, s