Foto: Juhan Hepner

Haapsalu veekeskust hakkab ehitama Dreibau OÜ koos OÜga Arens Ehitustööd.

Haapsalu spordibaaside juhi Sulev Vare sõnul sõlmiti ehitusleping kolmapäeval. Veekeskuse ehitus läheb maksma 4,422 miljonit eurot.

Ehitus läks plaanitust pisut kallimaks: enne remonti oli selle hinnaks arvestatud 4,388 miljonit eurot, millest 2,4 miljonit tuli toetusena.

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Vare sõnul algavad lammutustööd augustis ning ehitamiseks on aega 16 kuud lepingu sõlmimisest. See tähendab, et veekeskus peab uuel kujul valmis olema järgmise aasta oktoobri keskpaigaks. 45 päeva varem peavad põhilised tööd valmis olema, nii et te