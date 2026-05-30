Viimased ujujad veekeskuses: pooleteise aasta pärast näeme

Viimast nädalat avatud Haapsalu veekeskuse ees seisab kolmapäeval paar jalgratast ja mõni üksik auto. Sees on vaikne, kohvik on kinni ja paar ujujat mõõdab basseinis oma hommikusi otsi. Plakat keskuse seinal kutsub „Tule veel viimast korda ujuma!” – reedest pühapäevani on pilet 50 protsenti odavam, ka ujumistarbeid saab soodsamalt osta.

Kell kaheksa on hommikuste ujujate jaoks juba hiline kellaaeg ja nad lahkuvad kiirustades, kes tööle, kes järgmiste toimetuste juurde. „Täna viimane kord!”, „Pooleteise aasta pärast näeme!” vahetatakse hommikuse administraatori Egoniga repliike.

Egoni sõnul on täna käinud ikka needsamad ujujad, kes ikka. Kümmekond kindlat tulijat. On nii neid, kes muretsevad, mida nad sügisel edasi teevad, kui ka neid, kes polnud veekeskuse remondist kuulnudki ja valmistusid juulis pärast ujula traditsioonilist suvist pausi naasma.

Mõned ujujad on kohal lausa igal