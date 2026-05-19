Juhtkiri: vajatakse käendajaid

Haapsalu linna allasutus Haapsalu Spordibaasid küsis Eestis tegutsevailt suurematelt pankadelt laenupakkumisi, et investeerida siinse veekeskuse suurde ümberehitusse. Ootamatult ei saadud ühtki pakkumist; pakkumine tuli vaid korduva küsimise peale ja klausliga, et volikogu peab sellele garantii andma.

See on esmapilgul imelik asjade käik. Veekeskus kuulub allasutuse kaudu Haapsalu linnale. Linn on kogu aeg seda rahastanud ja näha pole ühtki põhjust, miks ei peaks ka edaspidi rahastama. Ometi küsib pank sellele nüüd volikogu kinnitust, andes ette ka minimaalse summa, mille eest tuleb tulevikus veekeskuselt teenuseid osta. Justkui oleks kahtlus, et linn kavatseb veekeskuse asja ees, teist taga hüljata. Isegi pärast seda, kui on aidanud ise selle renoveerimiseks toetust küsida.

Ilmselt pangad siiski ei kahtle, et Haapsalu linn tahab oma allasutust edasi toetada. Pigem on tõik, et laen