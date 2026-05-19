Suvevollet alustas 34 pallurit

Võidukas võistkond: Berit Aasa, Kaspar Järvi, Margus Krips, Markus Kalda. Foto Greete Tikerpuu

12. mail toimus Haapsalu staadioni liivaväljakutel esimene suvevolle etapp, mis tõi kokku 34 võrkpallientusiasti. Võistkonnad loositi kokku kohapeal.

1.koha sai võistkond koosseisus Berit Aasa, Kaspar Järvi, Margus Krips ja Markus Kalda. 2. koht: Triin Heilu, Janar Kuld, Kristopher Aljaste ja Markus Rouhiainen, 3. koht: Lisete Mikk, Robert Nukki, Martti Krips ja Raivo Priske.

Järgmine suvevolle etapp toimub juba täna kl 18 Haapsalu staadioni liivaväljakutel. Oodatud on kõik uued ja vanad vähemalt 14aastased võrkpallis