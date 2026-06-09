Suvevolle hooaeg on avatud

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Taebla suvevolle. Erakogu

Eelmisel teisipäeval algas Eesti võrkpalli liidu korraldatava suvevolle uus hooaeg. Suvevolle toimub 16. korda ja ka ametlikke võistluspaiku on sellel aastal 16.

Lisaks Taeblale mängitakse Pirital, Kakumäe sadamas, Kloogarannas, Kiilis, Paides, Hiiumaal, Kohilas, Põltsamaal, Rakveres, Tartus, Võrus, Käärikul, Viljandis, Tõrvas ja uue kohana Nõos. Kõigis paigus pannakse pall mängu teisipäeva õhtul kell 18.

Taeblas kogunes avaetapile Rannarootsi auhindadele suvevolletama 29 meest ja 18 naist. Meestest moodustati seitse, naistest viis võistkonda. Paremuse selgitamiseks kasutati turniirisüsteemi.

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Meeskondade esikolmik: 1. Maanus Jõevee, Robert Nukki, Mattias Kaus ja Kristopher Aljast