Korvpalli Läänemaa rahvaliiga 30. võitja on Mägari/Intium

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 4

Laupäeval peeti Haapsalus korvpalli Läänemaa rahvaliiga tänavune turniir, millest võttis osa viis võistkonda, kelle seast noppis võidu Mägari/Intium.

Ühepäevases turniirisüsteemis läksid lisaks Mägari/Intiumile vastamisi Vatla, Tehnikatark/Nõva, Haapsalu Leegion ja Saunaklubi/Kossu@. Kõik võistkonnad mängisid üksteisega ning paremusjärjestus selgus turniiri tulemuste põhjal. Eraldi finaali ei peetud.

Mägari/Intium võitis kõik oma neli mängu. Võistkonna eestvedaja Ruts Lumiste ütles pärast turniiri Lääne Elule, et nad panid turniiri jaoks kokkuvõttes välja liiga tugeva võistkonna, sest tahtsid olla valmis Nõva vastu, kellel jäi se