Juubeliaasta võrkpalli pallilahingu võidud läksid Oru kooli

Võistlustel osalenud lapsed. Foto: Renno Silde.

Läänemaa algklasside õpilased võtsid kümnendat korda võrkpalli pallilahingus mõõtu. Nii poiste kui ka tüdrukute turniiril triumfeerisid Oru kooli pisikesed pallurid.

Hõbemedalid teenisid mõlemas arvestuses auga välja Taebla kooli õpilased. Neile järgnesid tüdrukutest Noarootsi kool ja poistest Oru kooli teine võistkond.

Läänemaal on võrkpalli pallilahingus triumfeerinud kaheksal korral Oru poisid ja tüdrukud, ühel korral Noarootsi, Taebla poisid ning Ridala ja Taebla tüdrukud.

