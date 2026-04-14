Võrkpallurid selgitasid Läänemaa meistrid

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Meeste I_koht Naiste_I_koht

Laupäeval kogunesid võrkpallurid Wiedemanni spordihoonesse, et selgitada 2026. aasta Läänemaa meistrid.

Pingeliste ja kaasahaaravate mängude tulemusel tuli naiste arvestuses meistriks Keila VK, kes läbis turniiri kaotuseta. Teise koha saavutas VK Haapsalu ja kolmandaks tuli VK Kramp. Neljandale ja viiendale kohale jäid Läänemaa spordikool ja Pärnu.

Võitjanaiskonnas mängisid Lisett Liiv, Kadi Jukkum, Monika Sild, Karen Oja, Miina Vanem, Mairit Pajumägi ja Kristiina Treter.

Meeste arvestuses võitis meistritiitli Kullamaa, jättes teiseks Palivere ja kolmandaks Läänemaa Spordikooli. Neljanda koha sai Ridala SK