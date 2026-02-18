Oru kool tuli Super Skypark miniliiga kahekordseks meistriks

Haapsalu linna algkooli poisid. Foto erakogu
Haapsalu linna algkooli tüdrukud. Foto erakogu
Oru kooli poisid ja tüdrukud. Foto erakogu
Vastlapäeval pidasid Läänemaa 4.-6. klasside õpilased Panga spordihoone kahel väljakul võrkpallilahinguid. Nii poiste kui ka tüdrukute seas läks võit Oru kooli.
Poiste turniiril osales seitse võistkonda: Orult, Haapsalu põhikoolist, Paliverest, Haapsali linna algkoolist, Ridalast, Taeblast ja Uuemõisast. Tüdrukute konkurentsis astus võistlustulle kuus võistkonda: Ridala, Oru, Taebla, Palivere, linnaalgkool ja Uuemõisa.
Minivõrkpallis mängitakse väiksemate piiridega väljakul ja korraga on platsil neli mängijat. Mängus on lubatud on ainult altserv. Turniiril kohtusid kõik võistkonnad omavahel ühegeimistes mängudes. Geim mängiti 21 punktini ilma kahepunktilise vaheta.
Kõikide võistkondade mängutase ja võitlustahe oli suu