Oru kool tuli Super Skypark miniliiga kahekordseks meistriks

HLA poisid Haapsalu linna algkooli poisid. Foto erakogu HLA tüdrukud Haapsalu linna algkooli tüdrukud. Foto erakogu Oru poisid ja tüdrukud Oru kooli poisid ja tüdrukud. Foto erakogu

Vastlapäeval pidasid Läänemaa 4.-6. klasside õpilased Panga spordihoone kahel väljakul võrkpallilahinguid. Nii poiste kui ka tüdrukute seas läks võit Oru kooli.

Poiste turniiril osales seitse võistkonda: Orult, Haapsalu põhikoolist, Paliverest, Haapsali linna algkoolist, Ridalast, Taeblast ja Uuemõisast. Tüdrukute konkurentsis astus võistlustulle kuus võistkonda: Ridala, Oru, Taebla, Palivere, linnaalgkool ja Uuemõisa.

Minivõrkpallis mängitakse väiksemate piiridega väljakul ja korraga on platsil neli mängijat. Mängus on lubatud on ainult altserv. Turniiril kohtusid kõik võistkonnad omavahel ühegeimistes mängudes. Geim mängiti 21 punktini ilma kahepunktilise vaheta.

Kõikide võistkondade mängutase ja võitlustahe oli suu