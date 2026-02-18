Põhikooli õpilased kõnelesid Eestile ja Haapsalule

Oma kõne „Mu Haapsalu, mu arm" esitab 9.d klassi õpilane Saskia Klooster

Nädal enne Eesti sünnipäeva pidasid Haapsalu põhikooli õpilased traditsioonilist kõnevõistlust.

Haapsalu põhikoolis on tavaks, et kõnevõistlusel osalejad saavad valida viie ette antud pealkirja vahel. Sel korral oli kolm teemat Eestis, kaks aga Haapsalu kohta.

Haapsalu põhikooli huvijuhi Hele Lepiku sõnul esitati tänavu kõnevõistlusele 24 kõne, millest žürii märkis ära kuus.

Artikkel jätkub peale reklaami

Haapsalu põhikooli direktori Anne Mahoni sõnul eelistasid noored Haapsalu seotud teemasid „Minu Haapsalu, mu arm” ja „Haapsalu – rikkaim linn Eestis”. Vähem kirjutati teemal „Väike riik suurtes tormides” ja „Nutikas Eesti”. Viiendat teemat „Uue põlvkonna uus Eesti” aga