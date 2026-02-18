Timo Toom murdis Tartu turniiril finaali

Kuula artiklit, 0 minutit ja 59 sekundit
Siim Mattias Saluste (vasakul) alistas finaalis Timo Toomi. Foto Vello Kuhi
Tartus Eesti alla 12aastaste Grand Prix’ turniiril mängis hästi Haapsalu tennisekooli kasvandik Timo Toom, jõudes finaali.
Tugevaima grupi A-alagrupis kogus kolm mängijat võrdselt kaks võitu. Esimesena asetatud Timo Toom kaotas Mattias Markus Ubale (3. asetus, USTA) 6:1, 4:6, 8:10, aga võitis kahes setis Henry Taskat (7. asetus, Tallink City SK). Kuna Taska omakorda oli otsustavas tie-break’is võitnud Uba, sai Toom tänu enam võidetud settidele ikkagi esikoha.
B-alagrupis lõppesid kõik mängud kahe setiga ja esikoha sai Siim Mattias Salu
