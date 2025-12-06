Ott Raidla ja Ilo Toom turniiridel edukad

Kuula artiklit, 1 minutit ja 16 sekundit

Aastalõpu Masters turniiridel mängisid edukalt Ott Raidla ja Ilo Toom.

Eesti I liiga Mastersil, kuhu lubati mängima edetabeli alusel 16 paremat, alistas Raidla esmalt Madis Tarumi 6-4/6-2 ja seejärel veerandfinaalis Margus Puusepa 6-3/6-4.

Poolfinaalis läks Raidla kokku edetabelijuhi ja turniiril ka esimese asetuse saanud Tony Õepaga ning kaotus tuli numbritega 1-6/1-6. Poolfinaali jõudmine tõstis Raidla aasta lõpuks I liiga edetabelis 1447 punktiga 108 mängija hulgas neljandale koh