Haapsalu lasteraamatukogu seinu katavad spordipildid

Haapsalu lasteraamatukokku jõudnud illustratsiooninäitus kannab pealkirja „Terves kehas terve vaim”.

Näituse toomist Haapsallu ette valmistanud raamatukoguhoidja Krista Kumberg muutus nii sportlikku pealkirja kuuldes kaunis umbusklikuks: raamatu lugemine on üsna paigaline tegevus ja raamatukogu ei olnud tema meelest küll suuremaks spordiks sobilik koht.

Kohale jõudnud illustratsioonid hajutasid aga kahtlused. Meie lasteraamatutes on päris palju pilte, millel peategelased kas spordivad või siis vähemalt liiguvad vägagi loominguliselt. Osa näitusele jõudnud pilte oli raamatutest tuttavad ja nii said ka need raamatud näitusele.

Näitusel on väljas 19 illustraatori looming. Piltidel näeb kõiksugu liikumist või liigutamist – sportimisest ja tantsust tsirkuse, malemängu ning isegi loomade ja looduse liikumiseni välja.

Näituse kuraatori Viive Noore sõnul on „Terves kehas terve vaim” ajendatud soovist uurida liikumist selle mitmekesistes vor