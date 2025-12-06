Ega kokkamisoskus haiget tee, seda läheb vaja niikuinii

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Foto Kaire Reiljan
Kuula artiklit, 9 minutit ja 4 sekundit
0:00 / 9:4
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 41

 

 

Projekt „Peakokad koolis” viis Linnamäe Wana kooli kohviku peakoka Kerlin Ledise neljapäeval Ridala põhikooli. Koos õpilastega valmis kolmekäiguline lõunasöök, mis tunni lõpuks ühiselt ära söödi.

Neljapäeva hommikul mõni minut enne kella 9 seisis tosin Ridala põhikooli kaheksandikku õppeköögi ukse taga reas, et minna Linnamäe Wana kooli kohviku peakoka Kerlin Ledise käe all söögitegemist õppima.

Kokkamishuvilisi oleks klassijuhataja ja kodundusõpetaja Piret Silma sõnul olnud rohkemgi, sest kaheksandas klassis on õpilasi 21. „Mõn

Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT