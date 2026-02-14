Hollandlanna armastab Eesti loodust ja puhkpillimängu

Juhendaja Miranda Klaij (vasakul) usub, et proovis peab lastel olema tore ja Ridala Brassis mängivad lapsed kinnitasid, et nii see ka on. Foto: Kaire Reiljan
Miranda Klaij. Foto: Kaire Reiljan
Miranda Klaij. Foto: Kaire
Miranda Klaij tuli ligi veerandsada aastat tagasi Hollandist Eestisse looduse pärast, nüüd on selle kõrval tema südameasi õpetada siinsetele lastele puhkpillimängu.
Neljal pärastlõunal nädalas kostab Ridala põhikooli muusikaklassist puhkpillimuusikat. Kolmapäeval hakkas üheksaliikmeline ansambel Ridala Brass Miranda Klaij’ juhendamisel seal järgmisteks esinemisteks uut lugu harjutama.
Ridala Brass koosneb noortest, kellel paneb puhkpillimuusika silmad särama ja kes on juba mõnda aega harjutanud. Kõige pikema staažiga mängija on üheksanda klassi poiss, kes võttis esimest korda pilli kätte seitse aastat tagasi. Kõige nooremad ansamblis on