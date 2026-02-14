Volikogu tühistas Vatla mõisa müügi

Kuula artiklit, 4 minutit ja 0 sekundit
Vatla mõis. Foto: Arvo Tarmula
Lääneranna vallavolikogu tühistas eelmise võimu mullu märtsis kehtestatud määruse müüa Vatla mõis enampakkumisel maha.
„Praegu vallal plaani mõisa müüa ei ole,” ütles Lääneranna vallavolikogu esimees Silvia Lotman (valimisliit Terve Vald) istungil. Lääneranna vallavanem Tarvi Sits (Isamaa) sõnas, et koostöös külaseltsiga tuleb leida võimalus mõis korda teha ja seda arendada. „Hoone säilib kõige paremini siis, kui see on kasutuses,” märkis ta.
Kolm luhtunud müügikatset
Eelmine vallavalitsus üritas mõisa kolm korda ebaõnnestunult müüa. Kohalikud ent pole huvitatud, et mõis müüda
