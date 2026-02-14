Vallarahvas moodustas Vatlas südame

Inimketist südame moodustamine Vatla mõisakompleksis. Foto: Hegert Vesik

Lääneranna valla elanikud kogunesid läinud pühapäeval Vatla mõisa ette, et ühineda üle-eestilise algatusega moodustada inimketist süda ja teha sellest droonipilt.

Kohaliku eestvedaja Triin Raave sõnul tuli kokku 120 inimese ligi. „Kui sülelapsed kaasa arvata,” ütles ta. Vatla külaselts kandis hoolt, et oleks teed ja kakaod ning lastele vahukomme. Koos oldi üle tunni aja.

Esimene süda moodustati Lääneranna vallas 2024. aastal, kui Matsallu Näärikivide juurde kogunes 180 inimest. Mullu tuli kokku 80 inimese ligi ja süda moodustati Virtsus.