Lääne Elu kuklitesti võitis Wiigi kohviku vastlasai

Lääne Elu peatoimetaja Aivar Õepa lõikas kuklid tükkideks. Märkmeid teeb reklaamitoimetaja Merelle Kallas. Foto: Malle-Liisa Raigla
Haapsalu Wiigi kohviku vastlakukkel teenis nii välimuse kui ka maitse kategoorias peaaegu kõigilt toimetuse töötajatelt maksimumpunktid.
Kui viis testijat – Kaire Reiljan, Andra Kirna, Malle-Liisa Raigla, Juhan Hepner ja Merelle Kallas – kööki jõuavad, on Lääne Elu peatoimetaja Aivar Õepa kuklid ära ostnud, need pakendeid eemaldades anonüümseks muutnud, et päritolu hinnanguid ei mõjutaks, ja lõikab neid mõnevõrra nüri noaga tükkideks.
Mis iseenesest võis ju ka hinnet mõjutada: kes
