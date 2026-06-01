Politsei algatas Lihula koolis juhtunu asjus kriminaalmenetluse

Lääneranna gümnaasiumi Lihula koolimaja. Kaire Reiljan

Lääneranna gümnaasiumi Lihula koolimajas ründas üks kaheksanda klassi poiss teist, kamp koolikaaslasi vaatas seda pealt ja filmis.

Ehkki läinud reedel sõitsid Lääneranna gümnaasiumi Lihula koolimaja ette politsei ja kiirabi, direktor koolipidajat ehk kohalikku omavaltsust juhtunust ei teavitanud.

Lääne prefektuuri operatiivjuht Henry Murumaa kinnitas Lääne Elule, et politsei sai teate reedel veidi pärast kella poolt ühte. „Esialgsetel andmetel ründas üks 15aastane poiss teist 15aastast poissi. Politsei on alustanud juhtunu uurimiseks kriminaalmenetluse. Täpsemad asjaolud selgitatakse menetluse käigus,” ütles Murumaa.

Lääne Elu andmetel peksis üks poiss teist jalaga ja rusikaga näkku, poiss sai viga. Koolikaaslased vaatasid pealt ning filmisid juhtuvat.

Juhtus tunni ajal

Lääneranna gümnaasiumi direktori Rasmus Lippuri sõnul sündis kõik koolimajas sees ja tunni ajal. Ükski täiskasvanu tema sõnul peksmist pealt ei näinud. „Tund oli just alanud,” täpsustas Lippur. Politsei kutsus Lippuri sõnul kohale koolitöötaja.

Kohale kutsuti ka kooliõ