Esmaspäeval heisatakse lastekaitsepäeva puhul Eesti lipud

Esmaspäeval, 1. juunil tähistatakse rahvusvahelist lastekaitsepäeva. Eestis on see ka lipupäev, mil Eesti lipud heiskavad kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lippu on oodatud heiskama ka kõik kodud, ettevõtted ja ühingud.

Lastekaitsepäev tuletab meelde, et iga laps väärib turvalist kasvukeskkonda, hoolimist, tähelepanu ja võimalust oma andeid arendada. Eesti lipp sümboliseerib meie ühist vastutust hoida ja kasvatada Eestit selliseks, kus lastel on hea elada ning tulevikku luua.

Lastekaitsepäeva tähistatakse Eestis ja mujal maailmas mitmesuguste pereürituste, kontsertide, spordipäevade ja kogukondlike ettevõtmistega. See on hea võimalus veeta aega koos lastega ning pöörata tähelepanu sellele, mis neile rõõmu valmistab.

Eesti lipu heiskamine lastekaitsepäeval on ilus viis näidata, et peame lapsi ja nende heaolu tähtsaks. Lipud heisatakse hiljemalt kell kaheksa hommikul ning langetatakse päikeseloojangul. Kui lipp jääb lehvima ka pimedal ajal, tuleb see valgustada.