Laupäeval lehvivad lipud Eesti vabaduse eest võidelnute mälestuseks

3. jaanuaril, Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeval, heiskavad Eesti lipu kõik riigi- ja omavalitsusasutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Eesti vabaduse eest võidelnute auks ja mälestuseks on ka kõik teised oodatud lippe heiskama. Lipud heisatakse päikesetõusul ja langetatakse päikeseloojangul.

3. jaanuaril kell 10.30 mälestatakse Vabadussõjas langenuid vaikuseminutiga. Samal ajal, 106 aastat varem, algas Vabadussõja lõppu tähistav relvarahu Eesti ja Venemaa vahel. Vaikuseminuti järel asetavad kaitseväejuhataja kindralmajor Andrus Merilo ja Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm Vabadussõja võidusamba jalamile pärjad. Kõne peab haridus- ja teadusminister Kristina Kallas ning seejärel Tallinna Reaalkooli õpilane Jessika Jõesaar ja Eesti Korporatsioonide Liidu esindaja Märt Mürk. Vaimuliku palve peab peapiiskop Urmas Viilma.

Mälestusüritused toimuvad üle Eesti.

18 korralist lipupäeva 2026. aastal

Kolmel lipupäeval – iseseisvuspäeval, võidupühal ja taasiseseisvumispäeval – heisatakse lipud soovituslikult kõikidele elu-, äri- ja büroohoonetele. Teistel korralistel lipupäevadel heiskavad Eesti lipu kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

3. jaanuar – Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev

30. jaanuar – eesti kirjanduse päev

2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev

24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev

14. märts – emakeelepäev

23. aprill – veteranipäev

9. mai – Euroopa päev

10. mai – emadepäev

1. juuni – lastekaitsepäev

4. juuni – Eesti lipu päev

14. juuni – leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna)

23. juuni – võidupüha

24. juuni – jaanipäev

20. august – taasiseseisvumispäev

1. september – teadmistepäev

13. september – vanavanemate päev

17. oktoober – hõimupäev

8. november – isadepäev

Eraisikud, ettevõtted ja organisatsioonid on oodatud lippe heiskama seadusega kehtestatud lipupäevadel, samuti võivad nad Eesti lipu heisata neile olulistel tähtpäevadel ja sündmustel.