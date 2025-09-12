Pühapäeval lehvivad Eesti lipud vanavanematele

Kuula artiklit, 0 minutit ja 57 sekundit 0:00 / 0:57

Pühapäeval, 14. septembril on vanavanemate päev ning sel puhul heiskavad Eesti lipu kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud.

Vanavanemate tervitamiseks on Eesti lippe oodatud heiskama ka kõik teised. Lipud heisatakse päikesetõusul või hiljemalt kell 8 hommikul ning langetatakse päikeseloojangul.

Elutarkus, mida vanemad põlvkonnad on kogenud, aitab noorematel teha paremaid valikuid ja otsuseid. Samal ajal toovad noored kaasa uusi ideid ja lähenemisi, mis rikastavad traditsioone.

Vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada ning avaldada austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest. Vanavanemate päev on perekondlik tähtpäev.

Riigikogu otsustas lisada vanavanemate päeva lipupäevade hulka 12. novembril 2020.