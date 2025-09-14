Kõige rohkem vanaisasid elab Vormsil

Kuula artiklit, 1 minutit ja 7 sekundit 0:00 / 1:7

Statistikaameti andmeil elab protsentuaalselt kõige rohkem vanaisasid Vormsi vallas, kus 37 protsenti meestest on vanaisad.

Statistikaamet avaldas tänase vanavanemate päeva puhul, et selle aasta 1. jaanuari seisuga elas Eestis üle 333 000 vanavanema. Keskmine vanaema on 69- ja vanaisa 67-aastane.

Kõige rohkem vanaemasid elab Mustvee vallas, kus 46 protsenti naistest on vanaemad, kõige rohkem on vanaisasid Vormsil, 37 protsenti meestest.

Vanavanemate päeva tähistatakse septembri teisel pühapäeval. 2010. aastal lisati see riiklike tähtpäevade hulka. Vanavanemate päeva eesmärgiks on tänada ning avaldada austust vanavanematele laste ja lastelaste kasvatamise, jagatud hoole ning armastuse eest. Vanavanemate päev on perekondlik tähtpäev.

Vanavanemate päeva puhul on täna ka lipupäev. Riigikogu otsustas lisada vanavanemate päeva lipupäevade hulka 12. novembril 2020.