Kohaliku omavalitsuse volikogu valimispäeval lehvivad Eesti lipud

Pühapäeval, 19. oktoobril 2025 on kohaliku omavalitsuse volikogude valimispäev. Eesti lipu heiskavad kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Valimispäeval heisatakse Eesti lipp ka kõikidele valimisjaoskonna hoonetele. Lipud heisatakse hommikul kell 8.00 ja langetatakse päikeseloojangul.

Eesti inimesed valivad 9 665 kandidaadi seast 78 linna- või vallavolikogu koosseisud. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised annavad võimaluse inimestel otsustada, mis suunas areneb kohalik elu järgmisel neljal aastal.

Läänemaal ja Lääneranna vallas kandideerib 322 inimest 74 kohale.

