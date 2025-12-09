Juhtkiri: äkki ei alustaks palga suurusest

Haapsalu volikogu uus koosseis alustas oma tegevust linnajuhtide palga tõstmisega. Veel enne, kui linnajuhid üldse ametisse said, sai teatavaks, kui palju nad eelmistest juhtidest rohkem palka saavad.

Haapsalu polnud Eestis ainus. Mitmel pool kergitasid volikogud ühe esimese sammuna tegevjuhtkonna töötasu. Näiteks tõusis palk Tartu ja Võru linnajuhtidel, Hiiumaa, Jõgeva, Saue, Tartu, Jõelähtme ja Kohila vallajuhtidel. Tallinna uut linnapead ootab tõenäoliselt suurem palk kui eelmist pealinna meeri. Vaid Narvas ei tõstetud linnapea palka, seal h