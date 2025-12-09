Viis aiatööd mida tasub teha talvel

Kuula artiklit, 5 minutit ja 0 sekundit 0:00 / 5:0

Peale kiiret suve ja sügist on lõpuks aega rahulikult aias ringi käia ja märgata töid milleks muidu mahti ei ole. Alanud on aeg kus on kõige lihtsam vabaneda kõigest üleliigsest: surnud okstest, vanadest hekkidest, võsast ja muust sellisest. Selleks tasub kätte võtta kodukasutamiseks sobiv kettsaag või väiksemad lõikeriistad. Arborist Kerdi Varm jagab soovitusi talvises aias tegutsemiseks:

Eemalda puudelt ja põõsastelt kuivanud oksad – Suured kuivanud oksad jäävad silma juba suvel, nüüd on sobiv aeg need maha võtta. Sama kehtib põõsaste kohta ja talvel võib ülekasvanud/vanadelt põõsastelt kuivanud oksad eemaldada.

Kuivanud oksa aitab elus oksast eristada pungade puudumine ning mõranenud või lahtine koor, mida vilunud silm näeb juba eemalt. Kuivanud oks murdub praksuga ja on seest kuiv ning neid võib lõigata aastaringselt. Kasel, vahtral, hobukastanil või jalakal murduvad oksad tõenäolisemalt tüve juurest ja võivad seetõttu ohtlikud olla. Tammeoksad pudenevad pigem tipust aegamisi ja suurte tükkidena tavaliselt alla ei kuku. Kui oksad jäävad liiga kõrgele, peaks appi kutsuma arboristi. Kõige lihtsam on oksi eemaldada väikese ja mugava kettsaega.

Vabasta puud haigustunnusega väiksematest okstest – Kuigi suuremate elusate puuokste maha võtmise tasuks kevadesse või suvesse jätta, on täiesti asjakohane puid väiksematest haigetest okstest ka talvisel ajal vabastada. Näiteks paistavad eriti hästi silma punaste tähnidega komuseenega nakatunud oksad. Neid leiab nii marjapõõsastelt kui ka puudelt. Miinuskraadidega on haigeid oksi hea eemaldada, sest siis ei levi seenhaigused edasi. Tõsi, alla -10c muutub puit juba rabedaks ja siis tasuks lõikamist vältida. Seenhaigustega oksi peaks eemaldama kuivema ilmaga, sest märjad lõikehaavad loovad soodsa tingimuse uutele seeneeostele. Haigestunud oks tuleks lõigata elusa puiduni – ära jäta haiget oksatüügast alles! Pärast haige oksa eemaldamist puhasta lõikeriistad, et taimehaigused nende abil edasi ei kanduks. Võimalusel põleta haiged taimeosad.

Kaitse puud ja põõsad ereda päikese, näriliste ja kitsede eest – Kui aias on puid ja põõsaid, mis vajavad kaitset päikesepõletuse eest, siis seda tasub teha juba praegu, mitte oodata varakevadeni. Kuigi enamasti tekib päikese tekitatud kahjustus taimedele varakevadel on mõistlik praegu okaspuid varjutuskangaga katta, sest veebruaris võib olla juba nii paks lumi, et puudele on raske isegi ligi pääseda. Samal ajal ei oota kitsed, jänesed ja närilised varakevade saabumist ja võivad teie puude kallal maiustada, kui neid pole võrkude ja/või tüvekaitsmetega kaitstud.

Freesi kännud – Kändude freesimist on lumevaesemal talvel väga hea teha, eriti siis kui pinnas on kergelt külmunud, sest siis jäävad tööst väiksemad jäljed. Kännu freesimist saab tellida teenusena või rentides selleks masina.

Ära oota puude raieks kevadet – Talvisel ajal puude langetamisel on mitmeid eeliseid. Näiteks on külmunud pinnasel parem tehnikaga liikuda ning okste ja tüvede maha langemisel ei teki nii suuri pinnasekahjustusi. Okste koristamine on lihtsam, sest puudel pole lehti küljes. Kui puu langetamisel on spetsialisti abi vaja, siis talvel on neil tõenäoliselt rohkem aega.

Milliseid tööriistu talvises aias töötamiseks vaja läheb?

Arborist Kerdi Varm lisab, et talviste aiatööde õnnestumisel on määrava tähtsusega õigete tööriistade kasutamine. Tema sõnul on kõige parem abimees talvel aias müttamiseks kettsaag.

Husqvarna tootespetsialist Timmo Kõrran jagab soovitusi sae valimiseks: Kodukasutajale on üks mugavaim valik akukettsaag, sest seda on lihtne käivitada: võtad tööriista, paned aku külge, vajutad nuppu ja saad kohe tööle asuda. Pole vaja jamada kütusesegu ega keerulise käivitamisprotseduuriga. Nii Kõrrani kui Varmi sõnul piisab kodukasutajale täiesti juba Husqvarna 200-seeria akukettsaagidest mis sobivad puude jätkamiseks ning okste ja võsa lõikamiseks. Ühe laadimisega saab umbes tunni puhast tööaega, millest enamasti täiesti piisab. Ka müra on oluliselt vähem – sisuliselt kuuleb vaid ketiklõbinat. Bensiinisae eeliseks on pikem tööaeg ja mõnevõrra madalam hind, kuid need nõuavad rohkem oskusi ja regulaarset hooldust. Väikeste, ka kõrgel asuvate okste lõikamiseks on olemas aga teleskoopvarrega spetsiaalne kettsaag.

Millist ilma talvisteks aiatöödeks valida?

Arborist Kerdi Varmi võinul on kõige mõnusam aias mütata -1 ja -5 kraadi vahel, siis jäävad käed jalad kuivaks ja pakane ei ole liiga krõbe. Alates 0 kraadist ja soojema ilmaga pääseb niiskus nahavahele. Parem oleks valida lumevaesema aja, kui maapind on juba kõvem, aga loodus ei ole paksu lumekihti alla veel mattunud. Husqvarna tootejuht Timmo Kõrran lisas, et väga krõbeda miinuskraadiga töötades peab arvestama, et akusae kasutamise aeg lüheneb ja siis on asjakohasem bensiinimootoriga kettsaag.