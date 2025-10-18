Täna on viimane päev e-hääletada

Kuula artiklit, 2 minutit ja 8 sekundit 0:00 / 2:8

E-hääletamine lõpeb täna õhtul kell 20. Samuti lõpeb õhtul kell 20 eelhääletamine valimisjaoskondades.

E-hääletamine algas esmaspäeva hommikul kell 9 ja lõpeb täna õhtul koos eelhääletamisega jaoskondades. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb aadressilt www.valimised.ee oma arvutisse laadida valijarakendus. Lisaks on vaja isiku tuvastamiseks ID-kaarti koos ID-kaardi lugejaga või Smart-ID-d või mobiil-ID-d ja PIN-koode.

Valija saab 15 minuti jooksul pärast e-hääletamist oma silmaga veenduda, et tema e-hääl jõudis e-valimiskasti ja väljendab tema tahet korrektselt. Selleks tuleb Google Play või App Store’i rakenduste poest telefoni laadida „EH kontrollrakendus“ või seda uuendada, et saada rakenduse värskeim versioon.

Kui valija tunneb, e-hääletamise hetkel polnud tema hääletamise privaatsus tagatud või teda survestati, on tal võimalus oma valikut kas uuesti elektrooniliselt või jaoskonnas pabersedeliga hääletades muuta.

Täna hommikul kell 10.30 oli oma hääle andnud 34,9 protsenti Läänemaa valijatest. Suurem on aktiivsus olnud vaid Hiiumaal, Tallinnas ja Tartus.

Kella 10.30ks oli elektrooniliselt hääletanud 3793 läänlastest, paberkandjal oli hääletanud 1856.

Kõik 356 valimisjaoskonda üle Eesti on avatud täna kella 12-st kuni kella 20-ni õhtul. Valimisjaoskondade asukoha ja ligipääsetavuse kohta saab teavet aadressilt www.valimised.ee.

Kui valijal on tervislikel või mõnel muul mõjuval põhjusel raske valimisjaoskonda kohale tulla, saab ta taotleda kodus hääletamist. Selleks tuleb esitada kohalikule omavalitsusele taotlus. Suulise taotluse saab esitada omavalitsuse määratud telefoninumbril täna kella 12-st kuni 20-ni ning pühapäeval kell 9-st kuni 14-ni.

Valimispäeval, 19. oktoobril toimub hääletamine ainult valimisjaoskondades, mis on kõik avatud kella 9-st 20-ni.