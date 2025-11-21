Lääneranna koalitsioonileping sai allkirjad

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 21

Reede keskpäeval allkirjastasid valimisliit Terve Vald, Isamaa, EKRE ja Parempoolsed Lihula vallamaja saalis Lääneranna uue koalitsioonilepingu.

Lepingus on esile toodud kodulähedane ja mitmekesine haridus, kogukondade kaasamine ja turismi ning ettevõtluse arendamine. Terve Valla esinumber, Lääneranna volikogu esimehe kandidaat Silvia Lotman ütles, et teemad nagu kooliharidus ja valla avatud juhtimine olid sellised, kus koalitsioonipartnerite seisukohad olid sarnased.

Kokku on 17-liikmelises volikogus koalitsioonil 12 kohta.