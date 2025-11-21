Kuula artiklit, 0 minutit ja 35 sekundit 0:00 / 0:35

Transpordiamet hoiatab, et reedel on teekatted suurematel teedel soolaniisked või soolamärjad, kuid libeduseoht suureneb.

Ilmaprognoosi kohaselt on õhtul ja öösel pilves selgimistega ilm. Õhtul ja öösel sajab paljudes kohtades lund, lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma. Paiguti on udu.

Õhu- ja teetemperatuur püsib nullilähedane. Laupäeva hommikuks läänest alates taevas selgineb, sajuvõimalus väheneb ning õhu- ja teetemperatuur langeb järsult.

Teedel suureneb libeduseoht.