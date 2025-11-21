Haapsalu volikogu esimehe kandidaat on Lauri Luik

Kuula artiklit, 0 minutit ja 37 sekundit 0:00 / 0:37

Haapsalu linnavolikogu esimehe kandidaat on Isamaa nimekirjas volikokku pääsenud Lauri Luik, teatas Haapsalu Isamaa nimekiri täna.

2000. aastast Reformierakonda kuuluv Luik on olnud Reformierakonna esindajana Haapsalu volikogu liige 23 aastat ja lisaks on tal 12aastane kogemus Riigikogust. Seekordsetel valimistel kandideeris Luik Isamaa nimekirjas ja kogus 116 häält.

Luik on ettevõtja, kes on Läänemaal tuntud ka spordimehena ja Haapsalu maanteejooksu ühe korraldajana.

