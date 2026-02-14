Haapsalu loob volinikele käsiraamatu

Lauri Luik koostab käsiraamatu, mis aitab uutel volikokku tulijatel paremini töösse sisse elada. Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalu volikogu esimees Lauri Luik plaanib aasta lõpuks valmis saada Haapsalu volikogu liikmeile mõeldud käsiraamatu.

Aastast 2002 Haapsalu volikokku kuuluv Luik ütles, et on nii volikogu kui ka riigikogu tööd aastaid jälginud. „Tahaksin sisse elamist paremaks teha,” ütles ta.

Uutel volikokku tulijatel on tema sõnul kõik uus ja infot palju. Nii plaanibki Luik koostada kogumiku, mis kõik vajaliku kokku võtab. Volikogu esimehe sõnul on seal kirjas linna põhimääruse kokkuvõte, tähtsamad punk