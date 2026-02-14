Õiguskantsler: Haapsalu õigusaktides on vastuolud

Haapsalu üldplaneering ei saa õiguskantsler Ülle Madise hinnangul mereäärseid detailplaneeringuid abstraktselt kehtetuks tunnistada. Foto: Urmas Lauri

Õiguskantsler Ülle Madise kirja järgi on Haapsalus tekkinud olukord, kus üldplaneeringu järgi jääb osa kehtestatud detailplaneeringuist ehituskeeluvööndisse ning üldplaneeringus on lause, mis sätestab, et need muutuvad automaatselt kehtetuks, kui neile ei ole väljastatud ehitusluba.

„See lahendus ei ole õige,” seisab Madise seisukohas. „Detailplaneeringut pole võimalik üldplaneeringuga abstraktselt kehtetuks tunnistada. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel tul