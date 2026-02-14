Tiiu Aaviku uus raamat on teejuht nutimaailma

Kunagine Martna vallavanem Tiiu Aavik on oma südameasjaks võtnud inimeste digiharimise. Tema sulest ilmus juba teine raamat, mis seekord viib nutitelefonide maailma.

Kui Aaviku esimene raamat tutvustas arvuti kasutamist, siis nüüdne „Nutitelefoni õpik. Alustame algusest” on toeks esimeste sammude astumisel nutitelefoni kasutamisel. Hooandjate abiga nägi raamat trükivalgust läinud nädalal.

Et taolist õpikut on vaja, sai Aavik kinnitust, kui talle juba enne selle valmimist helistas mitu inimest, kes teatasid, et neil on nutitelefon juba ära ostetud ja ootab riiulil raamatu ilmumist.

Aaviku sõnul lisas inimeste ootus talle ka pinget. „Mõtlesin, kas suudan neile pakkuda seda, mida nad o