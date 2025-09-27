Kunagine vallavanem õpetab nutitelefoni kasutama

Kunagine Martna vallavanem Tiiu Aavik koolitab neljandat aastat päris algajaid arvuti- ja nutitelefonitarvitajaid ning annab välja juba teise õpiku.

„Nutitelefon ehk Tark mees taskus” peaks kaante vahele jõudma aasta lõpuks. Juba on Aavik katsetanud seda oma õpilaste peal.

„Kui hakkasin kirjutama, siis mõtlesin, et mina võin ju tarka panna, aga kas ma tean, mida õpilane vajab,” ütleb Aavik. Praeguseks on käsikiri valmis ja seitse inimest loevad seda. „Kui nemad mõnest asjast aru ei saa, siis tuleb need kohad ümber teha.”

Üksikasjaliste juhiste vahele on Aavik pikkinud naljakaid lookesi, mis koolitustel on juhtunud. „See teeb asja lõbusamaks ja kahandab hirmu,” ütleb Aavik.

Mullu kevadel andis Aavik välja arvuti kasutamise õpiku algajatele ja pisut oskajatele. „Digisamm” sündis praktilisest vajadusest: tunnis tuleb õpilasel kõik välja, aga kodus enam ei mäleta ja konspekt