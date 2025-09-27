Hannes Rumm: mis juhtus MIGidega meie taevas „tegelikult”?

Tegelikult ei tunginud kolm vene hävituslennukit MIG 19. septembril Eesti õhuruumi. Tegelikult on selline väide suur vale, mille eesmärk on provotseerida Venemaad sõtta NATOga.

Sõna „tegelik” kasutamine kõlab nagu järjekordne uhhuu-teooria. Kahjuks see nii ei ole – see on hoopis massiivne riiklik ajupesu, mida usub enamik Venemaa 140 miljonist elanikust. Mis veel hullem, usuvad kümned miljonid Kremli infoväljas elavad inimesed mujalgi maailmas, sealhulgas tuhanded Lasnamäe ja Sillamäe elanikud.

Kuigi isegi USA president Donald Trump vastas jaatavalt küsimusele, kas ta toetab Vene lennukite allatulistamist, kui need NATO õhuruumi rikuvad. Ehk teisisõnu usub isegi Putini-sõbralik Ameerika riigipea, et jultunud vene provokatsioon tõesti toimus.

Seepärast on õpetlik vaadata, kuidas vene propagandamasin musta valgeks räägib. Esiteks eitatakse alati ametlikult mistahes rikkumist. Suure lugejaskonnaga vene ajalehes AiF väitis sõjalendur kindralmajor Vladimir Popov, et vene lennukid järgivad al